(Vidéo) Idrissa Seck présente ses excuses à Fatou Sock et consorts.

Le président Idrissa Seck a mis à profit le séminaire des cadres de Rewmi, pour présenter ses excuses à toutes les personnes qu’il a eu à offenser durant son parcours d’homme politique. « Si j’ai eu durant mon parcours d’homme politique à vous offenser, je voudrais vous regarder dans les yeux et vous demander de me pardonner »











Parmi ces personnes à qui il a demandé pardon, figure Mme Fatou Sock (Ndlr : Une jeune fille ingénieur, formée en Suisse, qui était une de ses collaboratrices). Idrissa Seck, a tenu devant toute l’assistance à lui présenter ses sincères excuses. « Je demande pardon à une jeune fille, que j’ai eu à pousser très fort, dans le cadre de l’université que je veux mettre en place à Bandia. Elle a été à mes côtés, mais elle a des potentialités, mais elle doute de ses capacités. Je lui ai mis peut-être trop la pression » dit-il.







C’est pour cela : « Je voudrais demander à Fatou Sock de me pardonner, jeune ingénieur formé en Suisse, elle a posé les premières pierres de l’université, planté les premiers arbres qui ont commencé à porter des fruits, mais je refuse d’en manger, je refuse que mes enfants en mangent, tant que Fatou Sock et son enfant Mohamet en mangent… » a indiqué Idrissa Seck.







Mieux, ajoute-t-il : « J’ai décidé de donner son nom à l’institut de Biologie, FS. Je ne sais pas si elle va accepter ou pas, mais je laisse F.S… »







Quelques instants après ses mots à l’endroit de Fatou Sock, le président de Rewmi a annoncé à l’assistance que cette dernière l’a appelé au téléphone pour lui dire qu’elle accepte ses excuses et qu’elle va revenir au bercail.



