Vidéo : Idrissa Seck traite Sidy Lamine Niasse et Bamba Ndiaye de Musaylima al-kadhdhâb, l'imposteur qui s'était proclamé prophète après Mohammed (PSL) Comme annoncé par Leral.net, Idrissa Seck a tenu une conférence de presse ce mardi en fin d’après au Cyber Campus de Thiès, pour apporter des éclaircissements sur la polémique née de ses propos sur l’Islam et le conflit Israélo-Palestinien. Une occasion qu’il a saisie pour présenter ses excuses à l'ensemble des musulmans qui se sont sentis offensés par ses allégations. Mais, ce n’est pas le cas pour Sidy Lamine Niasse et Mamadou Bamba Ndiaye qui la veille, l’ont traité de tous les péchés d’Israël, notamment d’apostat et de franc-maçon-maçon. Avec son verbe, Mara Seck les a nommés respectivement «Mouseydimatou Niass Alkazab et Mouseydimatou Ndiaye AlKazab ».

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Mai 2018 à 10:22



De nos envoyés spéciaux, Cheikh Makhfou Diop, Madiop Wade

