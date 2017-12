Vidéo : "Khalifa Sall sait qu'il va être exclu du Parti socialiste" (Me Bocar Thiam) A 24 heures de la réunion du Secrétaire exécutif national du Parti socialiste devant statuer sur la proposition d’exclusion de Khalifa Sall et Cie, Me Bocar Thiam, porte-parole adjoint du Parti socialiste, annonce déjà la sentence. Dans une interview accordée à "Dakar7", le maire de Ourossogui affirme que ses camarades vont être exclus du parti, demain. Une décision qui, selon Me Thiam, prouve que Khalifa Sall et Cie « sont de piteux politiciens ». Voici un extrait.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2017 à 16:09 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook