[Vidéo]-L’actrice Daba Thiam, bien connue pour son rôle dans la série Bété Bété, a célébré ce dimanche le baptême de son nouveau-né Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2024 à 21:05 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWL'actrice Daba Thiam, bien connue pour son rôle dans la série Bété Bété, a célébré ce dimanche le baptême de son nouveau-né. L'événement, attendu par ses fans et entouré d'un air de fête, a rassemblé famille, amis, et personnalités proches du milieu artistique pour honorer cette nouvelle étape dans la vie de la comédienne.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/video-lactrice-daba-thiam...

