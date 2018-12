Vidéo : Lamantin Beach inaugure Blue Bay avec 20 nouvelles chambres de luxe en bois alimentées par des panneaux solaires

L'hôtel Lamantin Beach de Saly a inauguré dimanche dernier son nouveau bâtiment tout en bois, dénommé Blue Bay qui abrite 20 chambres de luxe. Ce, dans le but d'accueillir plus de clients et leur offrir un meilleur confort. Le nouveau joyau est totalement alimenté par des panneaux solaires.