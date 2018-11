Vidéo : Lat Diop dope Mbacké et Touba pour la réélection de Macky Sall En tournée dans la cité religieuse de Touba, le responsable de l'APR et directeur de la Coopération et des Finances au ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, Lat Diop, plus connu à Guediawaye, a organisé sa rentrée politique dans un meeting organisé à Mbacké. Lat Diop a aussi répondu à ses détracteurs en déclarant qu'il n'était pas venu à Touba pour concurrencer des hommes politiques, mais plutôt pour ne ménager aucun effort pour que le candidat Macky Sall soit élu au premier tour en 2019.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Novembre 2018 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook