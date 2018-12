Vidéo : Le Sénégal teste l'interopérabilité des armées de terre, de l'air et de mer La manœuvre nationale "le Saloum" est en train de battre son aile depuis 72 heures. Cet exercice inter-armée qui se tient dans le quadrilatère Kaolack- Foundiougne- Toubacouta- Wack Ngouna a pour ambition de renforcer les capacités des formés et de tester l'interopérabilité des armées de terre, de l'air et de mer. Cette manœuvre est organisée par l'état-major des armée jusqu'au 07 Décembre 2018.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 08:17 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos