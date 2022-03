Vidéo : Le dirigeant tchétchène Kadyrov est bel et bien à Marioupol Rédigé par leral.net le Mardi 29 Mars 2022 à 00:23 | | 0 commentaire(s)|

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, proche de Vladimir Poutine, s’était rendu à Marioupol pour galvaniser ses troupes qui participent à l’assaut contre cette grande ville portuaire du sud-est de l’Ukraine. « Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov est à Marioupol pour renforcer le moral de nos combattants », a déclaré Akhmed Doudaïev, l’un des plus proches collaborateurs de Ramzan Kadyrov, cité par l’agence de presse russe RIA Novosti. La télévision russe a par ailleurs publié des images montrant une rencontre entre Ramzan Kadyrov et un homme présenté comme un général russe, Andreï Mordvitchev, que l’armée ukrainienne affirme avoir tué.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Video-Le-dirigeant-tchetc...

