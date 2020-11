Vidéo/ Le maire de Ngor Amadou Guèye inaugure l'école Franco Arabe Mame Abdou Sambe Amadou Guèye, maire de la commune de Ngor a procédé à l'inauguration d'une école franco arabe , Mame Abdou Sambe. A en croire l'édile de Ngor, même si l'Etat avait la volonté d'en créer pour sa localité, il se trouve qu'ils n'ont pas attendus les autorités, en prenant à bras le corps cette priorité pour la jeunesse ngoroise et sénégalaise. L'école est composée de huit(8) classes dont les deux seront occupées pour le moment.

Le maire estime que vingt '20) millions de francs CFA ont été dégagés pour l'ensemble des écoles qui sont à Ngor et les trois mille francs CFA d'inscription que donnaient les parents du public seront aux frais de la municipalité.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Novembre 2020 à 07:35 | | 0 commentaire(s)|



