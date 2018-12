Vidéo - Louga : les personnes handicapées comptent accompagner l’OFNAC dans la lutte contre la corruption

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

A l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, un atelier de partage a été organisé par ladite association, en partenariat avec l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) dans le but d’accompagner à leur lutte. « Nous nous sommes engagés dans la lutte contre la fraude et nous allons porter ce message dans les organisations" a t-il déclare le président des personnes handicapées, M. Séne.