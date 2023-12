[ Video ] Lutte : Victoire éclatante de Reug Reug qui envoie Bombardier à la retraite !

Oumar Kane « Reug Reug » a honoré son engagement envers ses supporters. Au terme d’un combat de lutte qu’il a mené de main de maître, ce dimanche à l’arène nationale de Pikine, le colosse de Thiaroye-sur-mer a dicté sa loi à Serigne Dia « Bombardier » Cette fois-ci, le géant de Mbour n’a rien pu faire face à la puissance destructrice de son jeune adversaire qui a fait parler sa force et sa technique pour le battre.



Une victoire qui relance parfaitement la carrière de Reug Reug suite à sa défaite lors de sa dernière sortie contre Sa Thies. Mais aussi, un succès qui le propulse plus que jamais dans la cour des VIP de la lutte avec frappe. Par ailleurs, l’ancien roi des arènes, Bombardier se dirige un peu plus vers la fin de sa longue et glorieuse carrière. Le B52 de Mbour souhaiterait tout de même disputer un ou deux autres combats contre de jeunes lutteurs tels que Sa Thies ou Siteu…