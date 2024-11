[Vidéo]-MMA : Revoyez le retour de Reug-Reug après son sacre en One Championship Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2024 à 22:25 | | 0 commentaire(s)|

Reug Reug de retour au Sénégal! Le Champion du monde des poids lourds ONE Championship est attendu en ce moment à l'Aéroport de Dakar-Blaise Diagne. Une foule immense est venue l'accueillir. Des acteurs de la lutte dont le nouveau Président du Cng, Malick Ngom et Gris Bordeaux, ont fait le déplacement. Oumar Kane a battu le champion en titre Anatoly Malykhin, dans la nuit du vendredi 08 au Samedi 09 novembre. Une victoire historique qui lui a permis de devenir le Champion du monde de la catégorie poids lourds au ONE Championship, lors de l'événement tant attendu ONE169.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/video-mma-revoyez-le-reto...

