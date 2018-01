Vidéo-Macky Sall à Touba : "Quand je cherchais le pouvoir, je suis venu jusque chez Cheikh Sidy Mokhtar..."

A la tête d’une forte délégation, le président de la République Macky Sall s’est rendu à Touba pour présenter ses condoléances à la communauté mouride, suite au rappel à Dieu de son Khalife général, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké.



Le chef de l’Etat et les membres de son gouvernement ont prié pour le repos éternel de l’âme du défunt khalif et ont exhorté les fidèles mourides à prier pour que son successeur, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké connaisse plein succès. Dans son propos, le Président Sall s’est rappelé de ses relations avec le défunt, en révélant que lorsqu’il cherchait le pouvoir, il est passé le voir. Et ce dernier a prié pour sa victoire. Il a aussi magnifié l’esprit unificateur dont il fait montre pour que la religion musulmane soit une seule entité au Sénégal.