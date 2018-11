Vidéo : Macky Sall demande à Médina Baye de prier pour la paix et la concorde Son Excellence, le Président Macky Sall a demandé à Médina Baye de prier pour la paix et la concorde des coeurs et s'est félicité du fait que l'université porte le nom de Cheikh Al Islam Baye Niasse.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Novembre 2018 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|



