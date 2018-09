Vidéo : Mansour Faye a procédé au lancement des travaux d’assainissement des eaux usées de la ville de Rufisque

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye a procédé le lundi 17 septembre 2018 au lancement des travaux d’assainissement des eaux usées de la commune de Rufisque. Ce programme d’un coût global de 6.25 milliards qui a été financé par l’État du Sénégal et la BOAD et exécuté par l’ONAS, entre dans le cadre du programme d’assainissement de dix villes du Sénégal dont le montant global est estimé à 70 milliards FCFA.

