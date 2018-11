Vidéo : Me Sidiki Kaba loue l'exemplarité de la relation bilatérale entre le Sénégal et le Nigéria Au sortir d’une séance de travail avec son homologue de la République Fédérale du Nigeria, Geoffrey Onyeama, ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères Me Sidiki Kaba, a loué l’exemplarité de la coopération bilatérale entre le Nigeria et le Sénégal notamment avec la présence de Dangotte Ciment à Pout, la coopération militaire intense avec l’école de guerre d’Abuja, sans oublier le trait d’union que constitue Baye Niasse.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Novembre 2018 à 15:01



