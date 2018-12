Vidéo : Mohamed Ould Abdel Aziz salue le leadership et le bilan positif de Macky Sall Le président de la république de Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz Ould Ahel Elya a salué le leadership et le bilan positif du septennat de Macky Sall, lors du congrès d'investiture du candidat de la coalition Benno Bok Yakaar samedi çà Dialniadio (Sénégal).

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Décembre 2018 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|



