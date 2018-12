Vidéo - Mouhamadou Makhtar Cissé : "Vinci Energies va permettre un transfert des compétence et employer à terme 500 à 600 Sénégalais" Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018 à 17:57 | | 0 commentaire(s)| Avec la signature de trois conventions avec les écoles polytechniques de Dakar et Thiès et pour Omexom Institute, l’Institut de formation entre Senelec et Omexom, marque de Vinci Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé a souligné l'aspect primordial du transfert des compétence avec une meilleure formation des ingénieurs sénégalais.



