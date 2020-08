Vidéo ? Nouveau single « Remontada », Viviane, mariage, vie privée : Mbathio se livre sans détour Rédigé par leral.net le Samedi 8 Août 2020 à 17:51 | | 0 commentaire(s)|

« Remontada » : c’est le titre du nouveau single de Mbathio Ndiaye. L’ex danseuse reconvertie en chanteuse depuis quelques années a sorti son nouvel opus le jour de la tabaski. Un quatrième single après « Tiopati », « Ça bouge chez moi » et « Photo ma ». Comme à l’accoutumée, elle se livre à un egotrip, le tout dans un rythme mbalakh et afrobeat. Un morceau réalisé sous la houlette de Papis Niang, Directeur d’Art bi Management. Dans cette interview exclusive avec Seneweb, la chanteuse revient sur ce nouveau single, sa carrière et surtout sa vie privée. Celle qui est désormais à la tête de « Mbathio Prod » se livre totalement.



