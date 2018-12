Vidéo - SIIW avec Adiouza : " Ce qui m'a fait le plus mal dans ma carrière musicale" Guest star de l'émission people de Leral Tv SIIW, Adiouza est revenue sur sa passion pour la musique, ses origines, sa relation avec ses fans et sur sa nouvelle vie de maman. Au cours de son entretien avec Fodé Sarr, l'interprète du titre " Ma La Nob" a aussi raconté histoire qui l'a le plus marquée dans sa carrière musicale.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Décembre 2018 à 17:57 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos