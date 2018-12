Vidéo : Sénégal niakana Sidy Lamine Niasse, Ndeysanne khol yi toye na !* Dés l'annonce du rappel à Dieu de Sidy Lamine Niass, voisins et disciples de la famille se sont tous rués au domicile du fondateur du groupe Walfadjiri. C'est le même son de cloche qui retentit dans les bouches : Sidy était un homme bien, gentil, un éducateur fidèle à ses principes.

Aujourd'hui qu'il est parti Sidi Lamine laisse derrière lui un grand vide pour ses parents, voisins, disciples et auditeurs de sa bande FM.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Décembre 2018 à 08:30 | | 0 commentaire(s)|

*Le Sénégal a perdu Sidy Lamine Niasse, les coeurs sont bouleversés

