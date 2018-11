Vidéo Série A: Diao Baldé s’offre un doublé et une passe décisive (Inter Milan 3-0 Frosinone) Pour le compte de la 13e journée de Série A, l’Inter de Milan recevait Frosinone, l’international sénégalais a ouvert le score par un superbe but, a délivré une passe décisive puis s’est offert un doublé en marquant le 3e but de son équipe (3-0).





Titularisé aujourd’hui, le Sénégalais en a bien profité pour marquer des points. Il a signé ainsi un doublé et marqué ses deuxième et troisième but de la saison sous les couleurs nerazzuri.



Cette performance devrait amener du baume au coeur du Lion de l’Inter Milan, lui qui confiait ne pas bénéficier d’assez de confiance.











wiwsport.com

