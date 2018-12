Vidéo :Serigne Moustapha Sy Abdou s'insurge contre les coupeurs de bois et les feux de brousse Le Gamou Watt de la famille de feu Magib Diop a été célébré comme, à l’accoutumée une semaine après le grand Gamou de Tivaouane dans la capitale du Ndiambour. A cette occasion, Serigne Moustapha Sy Abdou s'est insurgé contre les coupeurs de bois, les feux de brousse et le péril des sachets qui submergent nos espaces environnementaux, plus précisément dans la région de Louga."

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Décembre 2018 à 07:52 | | 0 commentaire(s)|



