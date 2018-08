Vidéo – Tabaski 2018 à la mosquée Omarienne: Amadou Bâ prie pour un Sénégal de paix, de bonheur et de prospérité A l'occasion ce mardi de la prière de l'Aïd el Kebir à la mosquée Omarienne où il représentait le chef de l'Etat, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan Amadou a exprimé ses voeux pour un Sénégal de paix et de prospérité, en ce que cela permettra au Président Macky Sall, " de poursuivre l'oeuvre qu'il est en train de mener à la tête de ce pays".

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Août 2018 à 15:15



