Vidéo Tabaski 2018 : les déclarations des ministres, Pape Abdoulaye Seck , Birima Mangara et Mary Teuw Niane Venus accomplir la prière de l’Aïd El Kebir (Tabaski) à la mosquée Massalikoul Jinane ce mercredi 22 août 2018 avec le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Mary Teuw Niane, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Abdoulaye Seck, le ministre de l’Agriculture et le ministre délégué chargé du Budget, Birima Mangara ont formulé des vœux à la Ummah islamique, tout en se prononçant sur l’élection présidentielle de février 2019.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Août 2018 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook