Vidéo-Tanor Dieng : "Que DIEU fasse miséricorde à Sidy Lamine Niasse et lui accorde la paradis" Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018 à 07:13 | | 0 commentaire(s)| Lors de la présentation de condoléances, suite au rappel à DIEU de Sidy Lamine Niasse, Ousmane Tanor Dieng, président du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) a prié pour le défunt et rappelé les relations fraternelles qui existent en lui et Ahmad Khalifa Niassse.



