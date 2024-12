[Vidéo]-Thiat revient sur son tube » Doulnalistes », assume ses propos et attaque les journalistes de Walf Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Décembre 2024 à 19:15 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Invité de l'émission « Selebe Yoon » de Wal Fadjri, Thiat, qui se proclame « miroir de la société », revient sur son single « Doulnalistes » (comprenez « journalistes menteurs »), où il clashe certains journalistes qui font la promotion de la médiocrité. L'activiste membre du mouvement « Y'en a marre », légitime ses paroles et salue le fait que le nouveau régime ait adopté le code de la presse pour lutter contre certaines dérives.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/video-thiat-revient-sur-s...

