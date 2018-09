Vidéo Thierno Alassane Sall : "Le parrainage évoque chez moi le monde de la mafia décrit dans le film "Le Parrain""

Lors de la cérémonie du lancement du parrainage, Thierno Alassane Sall s'est défoulé sur le régime de Macky Sall et a déclaré que le parrainage évoquait chez le monde de la mafia décrit dans le film "Le Parrain"". Pour rappel, Le Parrain (titre original : The Godfather) est un film américain réalisé par Francis Ford Coppola et produit par les studios Paramount, sorti le 15 mars 1972. Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Mario Puzo. L'histoire s'étale de 1945 à 1955, et se centre sur l'ascension de Michael Corleone (Al Pacino), perçu comme ne pouvant prétendre à la succession d'une famille mafieuse impitoyable, la famille Corleone, dominé par son père, le patriarche Vito Corleone (Marlon Brando).

