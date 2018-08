Vidéo: Un enfant autiste de 10 ans menotté par derrière à l’école

Les parents de Thomas, un garçon autiste de 10 ans sont très en colère. Emily et Robert Brown viennent de publier deux vidéos montrant la façon dont leur fils a été traité à l’école le 30 avril dernier. A travers une caméra portée par un des agents de sécurité, on voit leur fils se réfugier dans un casier, au moment où l’agent le tire pour l’amener dans une pièce isolée. N’étant pas capable de le calmer, il lui dit “Tu veux les menottes ou pas?”. Certainement que l’enfant avait déjà été menotté auparavant et il en connaissait déjà les supplices.

Dans l’autre vidéo, on peut voir le garçon qui hurle et se débat pour se libérer des menottes. Au bout d’une heure, l’enfant se calme et l’agent lui enlève les menottes. Quelques minutes après, il reprend sa crise et sa maman finit par arriver. Elle tente alors de le rassurer. C’est lorsque Emily Brown a vu l’enregistrement, qu’elle venait de se rendre compte à quel point son fils a été malmené par le personnel de l’école. Elle renseigne également que le professeur lui a fait savoir que Thomas perturbait la classe et que les autres élèves n’arrivaient pas à suivre.

Après, elle a remarqué les hématomes sur le corps de son fils et a décidé d’entreprendre une action en justice.

“En tant que parents, nous ne cesserons jamais de nous battre pour notre fils ainsi que les autres enfants, afin qu’ils puissent être en sécurité entre les murs de leur école, sans abus physique, émotionnel et psychologique de la part des personnes qui sont employées pour les protéger”, ont laissé entendre les parents de Thomas.

L’école se défend

Suite à cet incident, le personnel de l’école a fait savoir que c’est le règlement qu’ils ont suivi. “Nous avons des protocoles en place pour la sécurité de tous nos élèves. Dans ce cas, le conseiller d’éducation a pris cette décision après que tous les efforts pour calmer la situation ont été inefficaces, car l’enfant était un danger pour sa propre sécurité, celle de ses camarades et celle de l’équipe”.



