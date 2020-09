Vidéo - "Vérité" sur le limogeage de Me Moussa Diop - "Il l'a été avant qu'il ne...", selon Mohamed Diagne Dans une émission politique où il était invité, Mohamed Diagne est revenu sur le limogeage de Me Moussa Diop sur son siège de Directeur général de DDD. A en croire ce dernier, l'avocat avait été démis de ses fonctions, bien avant qu'il ne parle du 3ème mandat.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Septembre 2020



