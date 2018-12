Vidéo : Yves Meignié, PDG VINCI Energies séduit par l'ambitieux projet de Senelec pour le transport de l’électricité Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Décembre 2018 à 11:32 | | 0 commentaire(s)| Yves Meignié, Président-directeur général de VINCI Energies s'est dit séduit par le projet ambitieux de Senelec pour le transport et la distribution de l'électricté. "Ce grand projet va aussi préfigurer des prochains réseaux de Senelec pour pourvoir accepter et absorber une plus grande part d'énergie renouvelable, avec le photovoltaïque et l'éolien qui se développent dans tout le Sénégal."

Dans le cadre du programme de développement, de renforcement et de fiabilisation du réseau de transport et de distribution, la société nationale d’électricité Senelec et Vinci Energies ont procédé hier 12 décembre, sur le site de la centrale de Kounoune, à la cérémonie autour du projet Pôles 2020, à la signature de trois conventions avec les écoles polytechniques de Dakar et Thiès et pour Omexom Institute, l’Institut de formation entre Senelec et Omexom, marque de Vinci Energies.



Ce sera en présence de Mouhamadou Makhtar Cissé, directeur général de la Senelec et de Yves Meigné, président directeur général de Vinci Energies.

Accueil Envoyer à un ami Partager