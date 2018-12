Vidéo et photos : Cheikh Ahmed Tidiane Bâ offre 1000 cadeaux de Noël aux enfants de la Médina Rédigé par leral.net le Lundi 24 Décembre 2018 à 20:37 commentaire(s)| La Cellule d'Appui pour le Triomphe de Benno ( CATB) et le Proxim, deux structures présidées par Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, Directeur Général des Impôts et Domaines ont offert 1000 cadeaux aux enfants de la Médina samedi dernier, à l'occasion de leur cérémonie d'arbre de Noel. Un geste qui n'a pas laissé insensible les parents des bénéficiaires, qui ont remercié chaleureusement le responsable apériste qui n'est pas à son coup d'essai.

Plus de 1000 enfants de la Médina ont reçu, samedi 22 décembre 2018, la visite des membres de la CATB et de PROXIM, deux structures présidées par Cheikh Ameth Tidiane BA, Directeur Général des Impôts et des Domaines, porteuses de nombreux cadeaux, à l’occasion de la cérémonie de l’arbre de Noël. Au-delà de la fête organisée dans quatre zones (DIECKO-NGARAAF-SANTHIABA-GOUYE SALANE), les populations de la Médina ont pu apprécier l’assimilation d’autres valeurs par ces enfants bénéficiaires des cadeaux offerts par Cheikh Ameth Tidiane BA qui a encore étalé toute sa générosité, sa disponibilité mais aussi son engagement à soutenir les populations.



Un acte qui n’a pas laissé insensible les 1000 bénéficiaires et leurs parents qui ont tenu à remercier chaleureusement le Directeur Général des Impôts et des Domaines, Président de la Cellule d’Appui pour le Triomphe du Benno (CATB) et de PROXIM MÉDINA qui n’en était pas à son coup d’essai. Le Président Cheikh Ameth Tidiane BA en a profité pour offrir aux quatre ASC demi-finalistes (Entente Centenaire-Gibraltar, Ndiathiares, Pencum Tiléne et Gouye Salane , chacune la somme de six cent mille (600 000) francs cfa.



Au cours de cette cérémonie le DIGD empêché, était représentée par une forte délégation conduite par Badou DOS SANTOS, Coordonnateur de la CATB, du Secrétaire Général GALLO THIAM, du Coordonnateur de PROXIM, ABOU DIOP, du RESPOL OUMAR SOW, de la Responsable des femmes SEYNABOU BA, des superviseurs des Zones 1, 2,3, 4 et Hors respectivement Ousseynou NDOYE, Bigué DIENE, Ousmane KANTE, des coordonnateurs de la zone 1, MME Kane Amy NDIAYE, Ibrahima DIAGNE, du Responsable du FC MÉDINA, Pape Ndiaye de Maly BA, coordonnatrice des Promotionnaires de Lota BA et Chef du Protocole Madiagne NDIAYEet des autres membres de la CATB et de PROXIM. Un samedi historique que les enfants et leurs parents ne sont pas prêts d’oublier. Bonne fête de Noël à tous ces mômes qui passeront de belles fêtes de Noël et de fin d’année grâce à leur bienfaiteur, Cheikh Ameth Tidiane BA.



































