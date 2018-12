Vidéo : le discours de Aly Ngouille Ndiaye lors de la pose de la première pierre de l'Université de Touba Prenant la parole lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l'Université de Touba, Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a égrené un chapelet de promesses de l"État sénégalais dans le but de soutenir le khalif Général des mourides dans la construction de l'Université de Touba. L'État du Sénégal, par la voix de son ministre de l'Intérieur, a aussi promis à Serigne Mountakha Mbacke Bachir de se charger des axes routiers ralliant les différents campus dans l'Université, mais aussi d'affecter des professeurs à l'Université de Touba.

