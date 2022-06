Vidéo - le groupe EDK participe au désenclavement de la Casamance avec un investissement de 400 millions FCfa

La région de Sdhiou située au sud du Sénégal fait partie des localités les plus pauvres. En plus la localité est trop enclavée. Elle dépend beaucoup de la région de Ziguinchor. Exclusif.net a appris que le groupe Edk, du bâtisseur Demba KA, a décidé d'investisseur dans cette partie du Sénégal.





C'est ainsi qu'une station service a été ouverte au début de semaine. Ce n'est pas fini, un fast-food, des boutiques, un multiservice pour transfert d'argent et une grande Mosquée. Le tout pour un investissement de près de 400 millions de FCFA. Cet investissement va créer 50 emplois. Suivons les explications du représentant de la direction de Edk.

