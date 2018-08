Vidéo : les cordonniers de Louga vantent le made in Sénégal et dénoncent la concurrence déloyale et monstrueuse des produits chinois En cette période de préparatifs de fête de la tabaski, les cordonniers de Louga estiment que leur métier ne nourrit pas son homme et n’ont pas manqué de dénoncer la concurrence déloyale et monstrueuse des produits chinois, alors qu’avec des mesures d’accompagnements de la part de l’Etat, ça pourrait aller de l’avant.

