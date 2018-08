Vidéo préparatifs Tabaski : Ambiance de foire bon enfant au marché de Louga, les femmes veulent se faire belles Pendant que l'équation aux pères de familles est de se trouver un mouton, les femmes, elles, sont préoccupés à se faire belle avec les poses ongles, cils, les habits et les chaussures pour être la plus belle, lors de la fête de la Tabaski. Il suffit de faire un saut au marché de Louga pour s'en apercevoir et leral.net y était.

Elle ne limitent pas leurs dépenses à l'habillement et des accessoires , on constate que l'esthétique est à la mode . Comme les tatouages ,les pose ongles,les cils et les sourcils juste pour de faire belle le jour de cette belle fête.



Selon ces femmes trouvées sur place «Quand on se tatoue les sourcils, on se maquille vite sans prendre du temps et en plus une femme ne doit rien oublier pour sa beauté.



Il est à noter que des rondes des agents de sécurité à tout moment sont de mise pour dissuader les voleurs et malfaiteurs.



Cependant des vendeurs qui bénéficient de stands biens faits, n'ont pas manque de fustiger d'autres qui ont étalé leur marchandises à l'entrée du marché.



A l’instar des autres vendeurs de bijoux et accessoires pour femmes, les coordonniers ne se frottent pas encore les mains, pour autant. «Nos chaussures et sacs de très bonne qualité et. sont de la consommation locale, à des prix abordables. Mais la clientèle tarde à venir», déclarent-ils.

