Vidéo: saisie de drogue d'une valeur de 520 millions à L'AIBD La Douane a saisi mercredi à l’AIBD 5,05 kg de cocaïne et 500 g de Méthamphétamine (une drogue de synthèse) sous forme de boulettes, pour une valeur estimée à 520 millions de francs CFA annonce la Douane dans un communiqué. elle était dissimulée dans des objets d'art a l’aéroport international Blaise Diagne Regardez!

’’La Brigade de tourisme de la Subdivision des Douanes de l’AIBD a saisi, ce mercredi 27 novembre 2019, à 13 h, à l’aérogare, de la cocaïne et de la méthamphétamine encastrées dans deux objets d’art’’, indique un communiqué de la Douane.

Selon la même source, ‘’lesdits objets d’art sont convoyés depuis la Guinée-Bissau sous le couvert d’un envoi express par une Société de fret par un vol de la Compagnie Asky qui a atterri à 7H30mn à l’AIBD’’.

IL souligne que les agents des Douanes ‘’intrigués par le fait que la marchandise avait une destination douteuse et qu’elle n’était ni accompagnée, ni manifestée, ont pris en repérage les colis attendant que quelqu’un se manifeste pour les récupérer’’.

La Police scientifique a confirmé la présence de 5,05 kg de Cocaïne et 500 g de Méthamphétamine (une drogue de synthèse) sous forme de boulettes.

La Douane nous apprends que l’individu qui s’était présenté pour récupérer la marchandise et le directeur de la société en question sont en garde à vue tandis que l’enquête suit son cours en rapport avec les services nationaux compétents en la matière.

