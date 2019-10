Viemens Bamfo: Le Ghanéen de 12 ans qui est entré à l’Université sans faire le secondaire (vidéo)

Le jeune génie a été admis pour un cours, à distance, en administration publique à l’université du Ghana, Legon. Il est le plus jeune parmi les plus de 2 900 nouveaux étudiants récemment inscrits à l’université.



Il a été instruit à domicile par son père après ses études primaires à Akyem-Oda dans la région de l’Est.



Il a passé avec succès le West African Senoir Secondary Certificate Examination (WASSCE « examen scolaire avancé de l’Afrique de l’Ouest) en tant que candidat privé.



Il est le deuxième enfant de sa famille à avoir été instruit à domicile. Son frère aîné, Edwin Bamfo, a obtenu un diplôme en sciences de l’environnement, à l’Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah, à 20 ans.