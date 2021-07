Vienne et Washington enquêtent sur des cas de «syndrome de La Havane» Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juillet 2021 à 22:08 | | 0 commentaire(s)|





Source : L'Autriche et les États-Unis ont indiqué samedi enquêter sur des problèmes de santé chez des diplomates et autres responsables américains à Vienne, atteints de symptômes similaires à ce qui a été qualifié de «syndrome de La Havane».Source : https://fr.sputniknews.com/international/202107171...

Accueil Envoyer à un ami Partager