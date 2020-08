Vietnam : une nouvelle souche de coronavirus encore plus contagieuse a été identifiée Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Août 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Une ville touristique perturbée Un premier cas de Covid-19 vient d'être identifié, le premier à Danang depuis trois mois. Au moins 174 nouvelles contaminations ayant la ville pour origine ont été rapportées dans le pays, notamment à Hanoi et Ho Chi Minh Ville.



Un...





Source : D'après les autorités vietnamiennes, une nouvelle souche de coronavirus a été identifiée dans le pays, les services sanitaires tentent d'en limiter la propagation hors de la ville de Danang, cinquième ville du pays et haut lieu touristique.Source : https://www.podcastjournal.net/Vietnam-une-nouvell...

Accueil Envoyer à un ami Partager