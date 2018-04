Vieux Mac Faye, frère du défunt : « Ce qui me fait le plus mal, c’est que je n’ai su la maladie de Habib Faye que 3 jours avant son décès La discrétion du défunt Habib Faye en a étonné plus d’un. Lors de la levée du corps de l’artiste à l’hôpital, son frère ainé, Vieux Mac Faye souligne qu’il a n'a eu connaissance de la maladie d’Habib Faye que 3 jours avant son décès.



Rédigé par leral.net le Samedi 28 Avril 2018 à 14:19 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook