Vieux de 88 ans décédé à Thiès : Lamine Sène était l’imam du quartier Bountou Dépôt On en sait un peu plus sur l’identité du vieux de 88 ans décédé chez lui du coronavirus. Il s’appelait Lamine Sène et était l’imam du quartier Bountou Dépôt où il habitait, sur la route de la cité Balabé, selon L’Observateur. Le journal ajoute que le vieil homme a été bel bien consulté par un médecin, mais ce dernier avait diagnostiqué une grippe, selon sa famille. Et c’est quand la famille a voulu l’enterrer que les autorités sont intervenus et qu’un test a été effectué sur lui, qui se révélera positif.

