Vigilance payante à Kédougou : Vingt filles victimes de trafic sexuel, retirées des sites d’orpaillage Vingt filles de nationalités étrangères victimes de trafic sexuel ont été retirées des sites d’orpaillage de Diyabougou, Tenkoto, Diagri et Bantako dans la région de Kédougou, a appris l’APS, du chef d’antenne de l’ONG la Lumière, Aliou Bakhoum.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2025 à 16:29 | | 0 commentaire(s)|

” C’est à la suite d’une descente de nos comités de vigilance communautaires (CVC) sur les sites clandestins d’orpaillage de Tenkoto, Bantako, Diagri et Diabougou, que nous avons retiré vingt filles mineures victimes d’exploitation sexuelle ’’, a expliqué M. Bakhoum.



” Ces filles ont été accueillies au Centre d’accueil et de réinsertion social de l’ONG la Lumière à Kédougou, où elles sont à l’abri de tout danger d’exploitation sexuelle ’’, a-t-il ajouté.



Aliou Bakhoum a rappelé par ailleurs, que l‘ONG La Lumière et son partenaire Free The Slaves ont aidé, au mois de décembre dernier, huit filles de nationalités étrangères, dont deux mineures, à retrouver leurs familles.



L’ONG la Lumière et son partenaire Free The Slaves (FTS) luttent contre l’exploitation sexuelle depuis plusieurs années. Ils ont mis à cet effet plus de vingt comités de vigilance communautaires (CVC) dans les sites d’orpaillage clandestins de la région de Kédougou.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook