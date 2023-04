Vilipendé sur l’international pour la régression des libertés : Le gouvernement d’Amadou Bâ brandit des indicateurs de démocratie Abordant l’actualité politique, face aux partenaires techniques et financiers, le Premier ministre, Amadou BA, a donné des gages sur l’exercice des droits et libertés au Sénégal, nous dit Le Grand Panel. “Les statistiques relatives à l’exercice des libertés publiques démontrent le respect par les autorités de police administratives et judiciaires, chargées de prévenir les troubles à l’ordre public, et de réprimer leurs auteurs conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur”, a-t-il dit.

Il souligne “qu’en 2023, sur 4633 demandes de manifestation sur l’ensemble du territoire national, seules 136 ont été interdites, soit un taux de 2,98%.”



Poursuivant, il a assuré que “le gouvernement jouera pleinement sa responsabilité pour surmonter les différences” afin “de cultiver le vivre-ensemble" et “le préserver des périls, qui font le malheur des peuples.” Mais, a-t-il indiqué, “le tout dans le respect de l’état de droit et des Institutions nationales.”



