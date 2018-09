Village de Djilekhar : découvrez le travail de titan réalisé à Kaolack par Serigne Mansour Niasse (Vidéo filmée avec drone)

La localité de Djilékhar dans la commune de Ndiendieng fondée et couvée par Premier serviteur du Parti pour le Rassemblement du Peuple (Rp) et fils de Serigne Mamour Niass, Serigne Mansour Niasse est en train d’être une référence dans l'autonomisation des populations et le développement de l’agrobusiness dans la zone. Découvrez à travers ce mini documentaire de Leral.net, ce village de Djilekhar qui est entré de plain-pied dans le développement durable lentement et sûrement.

