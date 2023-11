Village de Palado : La députée Adji Mergane Kanouté offre un moulin électrique à la population Rédigé par leral.net le Lundi 13 Novembre 2023 à 01:38 | | 0 commentaire(s)|

L’honorable députée, Adji Mergane Kanouté, vient de soulager la population de Palado (commune de Ngathie Naoudé), dans la région de Kaolack. Répondant favorablement à la doléance des habitants, notamment des femmes, elle a décidé de mettre à leur disposition un moulin électrique flambant neuf. Madame Banna Dia qui portait la parole des femmes, ainsi que le chef du village, ont vivement remercié leur bienfaitrice qui, disent-ils, a tenu parole en respectant l’engagement pris durant le Ramadan. En effet, la plateforme les Linguères de Kaolack dont Adji Mergane est la marraine, était durant le Ramadan dans cette localité pour installer la calebasse Adji Mergane Kanouté. Et c’est à cette occasion que les femmes de Palado avaient sollicité un moulin à mil. Pour rappel, les femmes de Palado allaient jusqu’à Makka Kahone pour faire moudre leur mil et autres. Elles marchaient sur une distance de 3 km en bravant souvent la chaleur et les intempéries en période hivernale...

