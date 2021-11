Ville de Dakar : Le recours de Gueum Sa bopp rejeté par la Cour d’appel

La Cour d’appel de Dakar vient de rejeter le recours de la coalition Gueum Sa Bopp pour la Ville de Dakar. La coalition dispose d’un délai de 8 jours pour contester cette décision.







La coalition Gueum Sa bopp ne sera peut-être pas candidat à la mairie de la Ville de Dakar, à moins d’espérer un recours favorable près la Cour suprême. A en croire libération online, la Cour d’appel de Dakar a rejeté leur recours relatif au rejet de leur liste pour les locales 2022.



Bougane Gueye Dany et Cie disposent ainsi d’un délai de huit (8) jours pour se pouvoir en cassation, afin de contester ce rejet et espérer, une décision plus favorable.

