Ville de Rufisque : Se sentant écarté par leur coalition, Souleymane Ndoye quitte Bby Alors qu’officiellement le nom du candidat choisi par la coalition présidentielle pour la Ville de Rufisque n’est pas encore dévoilé, le président du Conseil départemental, Souleymane Ndoye, a décidé de participer aux Locales sous sa propre bannière.

Candidat à la candidature de Benno bokk yaakaar pour la Ville, le député de la mouvance présidentielle a annoncé la mise sur pied de la coalition Boolo defar Teungueth à travers laquelle il compte avec son équipe aller à l’assaut des communes et de la Ville.



«Nous sommes dans la coalition mais nous avons choisi le chemin de la vérité», a affirmé le député, décriant le choix supposé porté sur Ismaïla Madior Fall qu’il considère comme «une personne pas très crédible pour relever le défi de la victoire pour la coalition».



Il dit : «Nous ne nous retrouvons pas dans le choix porté sur Ismaïla Madior Fall, c’est pourquoi notre organisation, regroupant 13 partis et mouvements politiques, a choisi de faire équipe autour du président Souleymane Ndoye pour se donner toutes les chances pour sortir vainqueur des Locales», a posé Amadou Diallo qui procédait à la lecture de la résolution.



Souleymane Ndoye a ainsi annoncé procéder dès lundi au dépôt de sa caution. Exercice pour lequel des femmes soutenant sa candidature lui ont remis une enveloppe de 2 millions en guise de participation.



Le chanteur Mame Gor Diazaka, membre de la nouvelle coalition, a lui aussi fustigé le choix supposé porté sur Ismaïla Madior Fall. «Ce n’est pas au Président Macky Sall de choisir un candidat pour Rufisque. Nous ne l’accepterons pas», a asséné Diazaka convaincu que la victoire va revenir à leur camp.

