Viol suivi de grossesse et pédophilie sur une fillette de 12 ans : Pape Demba Sow parle de coup monté Le sieur Pape Demba Sow, un ancien sapeur-pompier, reconverti chauffeur de camion, âgé de 40 ans, était devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, hier. Accusé de viol suivi de grossesse sur une fillette de 12 ans, le mis en cause dénonce un coup monté de la part de la tante de la fillette, Astou Cmara, sa colocataire, rapporte L’Observateur.

Toutefois, selon le représentant du ministère public, la jeune fille avait décrit avec précision la chambre du jeune homme, accusé de viol. Le parquet a ainsi jugé constants les faits et le maitre des poursuite a retenu le délit de pédophilie et de viol contre Pape Demba Sow, demandant au tribunal de le condamner à 10 ans de prison ferme.

Selon l’avocat de la défense, Me Dame Babou, les simples descriptions de la chambre de l’accusé ne sauraient justifier sa condamnation et sa culpabilité. Il a exigé un test de paternité avant de formuler une demande de liberté provisoire, souligne le journal, ajoutant que le délibéré est attendu le 15 avril prochain.



