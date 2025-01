Viol sur mineure : A.T. Ndiaye condamné à 10 ans de réclusion criminelle

A. T. Ndiaye, cultivateur de son état, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Dans son délibéré, la Chambre criminelle de Tambacounda a suivi le réquisitoire du Procureur dans cette affaire de viol sur mineure. La victime, M. Diallo dite Marly, âgée de 13 ans, est revenue chez elle en pleurs après que sa mère, rapporte L'Observateur, repris par Seneweb, lui a demandé d'aider le prévenu dans la récolte de son champ d'arachide.



Les faits remontent à 2022, rembobine le journal du Groupe futurs médias : «[Après s'être] rendue au champ à bord de la charrette de [l'accusé], en compagnie du neveu de [celui-ci], [A.T. Ndiaye], après un moment de labeur, a envoyé le garçon [pour faire une commission]. [Le cultivateur aurait éloigné son neveu avant de la violer]», déclare la victime.



De graves accusations suivies d'une plainte du père de la victime présumée, accompagné d'une sage-femme. Interrogé, le mis en cause reconnait partiellement les faits, déclarant «avoir amené la fille et un de ses neveux dans son champ». «[Sur place], poursuit-il, repris par la source, il affirme avoir envoyé son neveu ramener l'autre hilaire, la sienne étant inopérante. Il ajoute que lorsque Marly voulait rentrer, il s'est rapproché d'elle pour la dissuader. En ce moment, une forte sensation m'a poussé à caresser la fille qui avait défait son pagne et on a flirté.»



Ndiaye confesse «s'être frotté à la fille jusqu'à éjaculation, [mais] sans pénétration». Or, enfonce la partie civile, «l'inculpé l'a pénétrée après avoir enlevé son pantalon» et que «pour l'empêcher de crier, il avait posé sa main sur sa bouche». L'accusé, qui persiste et signe, dénonce un complot, martelant qu'«il s'[est] limité à frotter son sexe contre la cuisse de la fille sans enlever son pantalon».



Ses déclarations n'ont pas convaincu le maître des poursuites.

